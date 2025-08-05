في إطار مبادرة "النيل عنده كتير" التي أطلقتها وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تستعد مكتبة القاهرة الكبرى لتنظيم عدد كبير من الأنشطة المرتبطة بالنيل، وذلك على مدار يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من موقعها الفريد على أحد ضفاف نهر النيل في حي الزمالك.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، للاحتفاء بالنيل، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية نهر النيل كرمز للهوية المصرية المتجذرة، وتسليط الضوء على دوره المحوري في تاريخ مصر وحضارتها، من خلال أنشطة ثقافية وتوثيقية تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأشار الكاتب يحيى رياض، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إلى أن برنامج اليوم سيتضمن عددًا من الفعاليات، من بينها عرض فيلمي من إنتاج وحدة الصوت والتصوير بالمكتبة، يُبرز مجموعة من أبرز مقتنياتها من الكتب النادرة عن نهر النيل، من بينها: "تاريخ وجغرافية نهر النيل: نهر عمره 30 مليون سنة" للدكتور حمدي أحمد محمود والدكتور حسن علي حسن يوسف، "نهر النيل" للأستاذ محمد عوض محمد،"أخبار نيل مصر" لشهاب بن العماد الأقفهسي،"النيل: نشأته واستخدام مياهه في الماضي والمستقبل"، و*"النيل: حياة نهر" للكاتب العالمي إميل لودفيغ.

كما سيُقام معرض مفتوح لهذه الكتب على مدار يومي الاحتفالية، حيث تُعرض مؤلفات تناولت النيل من زوايا جيولوجية وتاريخية وثقافية واقتصادية، لكُتّاب من مصر والعالم، تُبرز دور النهر في نشأة الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

كما ستنظم عدد من العروض الفيلمية على النيل ويُختتم اليوم الأول بندوة ثقافية في الخامسة مساءً تحت عنوان: "تجليات النيل في التراث المصري: من المأثورات الشفهية إلى الفنون البصرية"، ويشارك فيها نخبة من الباحثين والخبراء، منهم: الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بوزارة الثقافة، والدكتور محمد حسن، أستاذ الأدب الشعبي، والدكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، والدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الأدبي.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي اتساقًا مع توجه وزارة الثقافة نحو ترسيخ الهوية الوطنية وربط المصريين بنهرهم الخالد، من خلال مبادرة "النيل عنده كتير"، التي تُعلي من قيمة التراث الطبيعي والثقافي المتصل بالنيل، وتُعيد تقديمه للأجيال الجديدة برؤية معاصرة.