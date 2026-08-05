وزير العمل ومحافظ مطروح يتفقان على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير مركز التدريب وصناعة الكوادر الماهرة

اتفق حسن رداد وزير العمل، واللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، على تنفيذ خطة عمل عاجلة لتطوير مركز التدريب التابع للوزارة بحي الشروق، والاستفادة القصوى من جميع إمكاناته وقاعاته وورش التدريب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلى محافظة مطروح.

كما اتفقا على التوسع في البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة، ويُسهم في إعداد كوادر فنية مدربة تخدم المشروعات القومية والاستثمارية، وفي مقدمتها المشروعات الجاري تنفيذها على أرض مطروح.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، وتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو إقامة مشروعاتهم الخاصة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة.