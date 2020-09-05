تبدأ بعد غد الاثنين أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (حضوريا) للتحضير لأعمال تلك الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب (افتراضيا) يوم 9 سبتمبر الجاري برئاسة فلسطين.

وصرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد، بأن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وأضاف زكى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم اختصار مشروع جدول الأعمال ليتضمن عددا من البنود السياسية الأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التى تهم العمل العربي المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات التى شهدتها التطورات الأخيرة.

وأوضح أن المجلس سيناقش أيضا التدخلات التركية والإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع فى ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي فى مجال التصدي لجائحة (كوفيد -19)، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن، وكذلك مناقشة بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.