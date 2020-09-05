 الجيش الأفغاني: مقتل 46 مُسلحًا من طالبان وإصابة 37 آخرين في عملية أمنية - بوابة الشروق
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الجيش الأفغاني: مقتل 46 مُسلحًا من طالبان وإصابة 37 آخرين في عملية أمنية

كابول - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 3:59 م

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 46 من مُسلحي حركة طالبان وإصابة 37 آخرين في عملية نفذتها القوات المسلحة الأفغانية في إقليم "فارياب" شمال البلاد.

وقال محمد حنيف رزاي المتحدث باسم الفرقة 209 التابعة للجيش الأفغاني -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن عناصر عديدة من طالبان شنت هجومًا على أحد أحياء إقليم "فارياب"، لكن قوات الأمن تصدت لهم؛ مما أجبرهم على التراجع، مُشيرًا إلى أن الحي أصبح الآن تحت سيطرة قوات الجيش.

وأكد أن العمليات الأمنية ما زالت جارية حيث تقوم القوات المُسلحة بتطهير المنطقة من العناصر المُسلحة التابعة لحركة طالبان.

من جانبها، أشارت حكومة الإقليم إلى إصابة عدد من قيادات طالبان خلال تنفيذ العملية، لكن لم تعلق طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.


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