الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد 3 سفن

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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة".

وقال سريع: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "إم إس سي ألكسندرا" الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف أنه تم "استهداف سفينة "يانيس" التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري .

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أن قواتها استهدفت 119 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المساندة لقطاع غزة في نوفمبر الماضي.