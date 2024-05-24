لاعب ليفربول السابق: صلاح قادر على تكرار إنجاز رونالدو

يرى فلاديمير سميتشر، لاعب ليفربول السابق، أن محمد صلاح، نجم الريدز، ما يزال أفضل مهاجم في الفريق.

ربطت تقارير صحفية محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول مع دخول عقده العام الأخير، في ظل اهتمام اتحاد جدة بضمه.

قال سميتشر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:" إنه وضع صعب للغاية مع محمد صلاح، ربما يتقدم صلاح في السن لكنه ما يزال أفضل مهاجم في ليفربول، حيث سجل الكثير من الأهداف وحطم الأرقام القياسية".

أضاف:" بالطبع سيأتي المدير الفني الجديد لليفربول وسيكون قرارًا صعبًا، لكنه يستحق الكثير من الاحترام لما فعله مع الريدز، وسأترك له أن يقرر ما يريد القيام به هذا الصيف".

أشار:" صلاح أمامه عام آخر في عقده، لذا فالأمر يتعلق بمعرفة خططه، جسديًا يبدو أنه قادر على اللعب لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى، انظر فقط إلى رونالدو، يلعب بعمر 39 عامًا ولم يفقد ساقيه، ويمكن لصلاح أن يفعل الشيء ذاته".

منذ انضمام محمد صلاح لليفربول في موسم 2017-2018 قادما من روما الإيطالي قدم المصري مستويات طيبة للغاية ويتصدر قائمة هدافي الريدز على مدار سبع مواسم متتالية.