الأمم المتحدة: تصاعد العنف في ميانمار دفع حوالي 45 ألف شخص للفرار باتجاه بنجلاديش

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن العنف المتصاعد في ميانمار دفع حوالي 45 ألف شخص، إلى الفرار باتجاه الحدود مع بنجلاديش.

وقال جيمس رودهافر، رئيس فريق ميانمار بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أحد اللاجئين تحدث عن رؤية عشرات من الجثث، على طريق الهروب الشائع الاستخدام.

وأضاف أن هناك تقارير موثوق منها بأن مدينة "بوثيدونج" في ولاية "راخين"، التي مزقها الصراع، قد احترقت بشكل كبير وسويت بالأرض، خلال الأسبوع الماضي.

وتحدث رودهافر من بانكوك، عبر رابط فيديو إلى الصحفيين في جنيف. وأضاف أنه لم يتضح بعد من المسؤول عن الدمار في بوثيدونج.

وكان الجيش قد انسحب سابقا ودخل جيش "أراكان" وهو جماعة متمردة عرقية. وقال رودهافر إن الجماعة مسؤولة عن قطع رؤوس أربعة أشخاص على الأقل.

ودعا مكتب الحقوق الأممي، بنجلاديش إلى منح حماية للاجئين، إذا طلبوا ذلك.

وحث أيضا الدول الأخرى على دعم بنجلاديش ماليا. يشار إلى أن أكثر من مليون من الروهينجا، فروا إلى بنجلاديش، خلال موجات سابقة من العنف، ويعتقد أن حوالي 600 ألف منهم مازالوا يعيشون في ميانمار.