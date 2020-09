صن داونز يتوج بالدوري الجنوب إفريقي للمرة العاشرة في تاريخه

توج صن داونز، بلقب الدوري الجنوب إفريقي، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على بلاك ليوباردز بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة للبطولة.

ويدين صن داونز بفوزه في مباراة اليوم للاعبه ليبوانج مابوي، والذي سجل كل أهداف المباراة في الدقائق 45، و53، و90.

رفع صن داونز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط عن كايزر تشيفز الذي حصد 57 نقطة.

وفرّط كايزر تشيفز في اللقب بتعادله في الجولة الأخيرة على أرضا باروكا بهدف لكل طرف، رغم تقدمه أولا بهدف خاما بيليات في الدقيقة 39.

كايزر تشيفز وفي حال انتصاره، كان سيتعادل في النقاط مع صن داونز، ويتفوق عليه في فارق الأهداف، ويحصد اللقب، لكن هذا لم يحدث في نهاية المطاف.

اللقب هو العاشر لفريق صن داونز والثالث على التوالي، وهو رقم قياسي بفارق كبير عن أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز أصحاب الألقاب الأربعة.

🏆CHAMP10NS🏆



We could not have done it without you Masandawana! 👆💛👆💛👆💛



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#Sundowns #AbsaPrem #Champ10ns pic.twitter.com/0yaKMH2IRr