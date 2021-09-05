الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 34 25

بنى سويف 34 25

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبوسمبل 42 31

الوادي الجديد 39 27

الشلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26