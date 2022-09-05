كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، آخر مستجدات سوق الانتقالات الصيفي لناديه استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

وتوج الزمالك في الموسم المنقضي بلقب الدوري العام للمرة الـ14 في تاريخه، ويستعد لمواجهة فريق الهلال السعودي، يوم الجمعة المقبلة، على بطولة كأس لوسيل في قطر، والتي تجمع بطل الدوري المصري ضد بطل الدوري السعودي.

وقال الغندور، اليوم الإثنين، في تصريحات لبرنامجه الإذاعي على محطة راديو (أون سبورت):" الزمالك لا يفاوض لاعب إنبي، المهاجم النيجيري جون إيبوكا، كما يعتقد البعض".

وأضاف:" الزمالك يتفاوض مع مهاجم أجنبي من أمريكا الجنوبية، ولكن هناك خطة لضم اللاعب خلال المريكاتو الشتوي بشهر يناير المقبل".

وأكمل:" الموسم الجديد سينطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل، لذلك يخطط الزمالك ضم المهاجم الأجنبي بالمريكاتو الشتوي لأنه سيكون بمقابل مالي أقل من التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الجاري".

وأتم:" الزمالك يملك في خط هجومه بالوقت الحالي، مهاجمان أقوياء وهم سيف الدين الجزيري ومروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لسموحة".