ضبط بواب متهم بهتك عرض فتاة خطفها بالأسانسير في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، الأحد، القبض على حارس عقار "بواب"، لاتهامه بخطف طالبة داخل مصعد بالقوة، وهتك عرضها بشقة سكنية بالعقار محل حراسته.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ورود بلاغًا بالتعدي على طالبة داخل محل سكنها، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تبين من التحريات الأولية أن المتهم يعمل حارس عقار، وتعدى على طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة كلية الطب داخل محل سكنها بالقوة.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء صعود الفتاة بالطابق الأول فؤجئت بالمتهم يدفعها إلى داخل الأسناسير بالقوة، ووضع يدة علي فمها، وصعد بها إلى الطابق السابع تحت التهديد، وتعدى عليها، وهتك عرضها، ثم تركها ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، وضبط المتهم ومواجهته، أقر بارتكاب الحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.