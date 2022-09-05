دراسة: الإهانات اللفظية تحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات

ذهبت دراسة نشرت فى دورية «فرونتيرز» البحثية إلى أن الإهانات اللفظية تحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات، حيث تستمر بشكل أطول، وحسب موقع «سيسنس أليرت» فإن الصدمات العميقة للإهانات المنطوقة «تظل باقية أطول من الثناء أو الإطراء فى كثير من الأحيان».

واستكشف فريق من الباحثين فى هولندا ردود الفعل العاطفية للناس تجاه اللغة الجارحة من خلال تسجيل نشاط دماغ المشاركين عندما سمعوا الإهانات تُلقى عليهم أو على الآخرين، فى حين أنه قد يكون من السهل تجاهل مجاملة، إلا أن التعليق السخيف أو الافتراء الجارح يمكن أن يزعجنا لعدة أيام.

وتساءلت الباحثة اللغوية مارين ستروكسما وزملاؤها من فريق البحث عن كيفية استجابة أدمغتنا للغة الهجومية مقارنة بالمجاملات والحقائق المحايدة.

ووضعت ستروكسما وزملاؤها أقطابا كهربائية على فروة رأس ما يقرب من 80 امرأة مشاركة فى الدراسة، لتحديد ما إذا كانت الإهانات اللفظية المتكررة تثير استجابات قوية مقارنة المجاملات، ووجدوا أن رد فعل الدماغ السريع على الإهانات لا يهدأ مع الإهانات اللفظية المتكررة، وهذه الاستجابات السريعة للغاية، التى يقول الباحثون إنها تشبه صفعة على الوجه، لم تتضاءل بمرور الوقت، بحيث تستمر العبارات الهجومية فى جذب انتباه الدماغ.

وأجريت الدراسة أيضا فى بيئة معملية واشتملت فقط على النساء اللواتى يسمعن إهانات من قبل رجال وهميين، لذلك قد لا يتم تعميمها على المواقف الاجتماعية الطبيعية.