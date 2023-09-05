البرلمان الأوكراني يوافق على عزل وزير الدفاع

صدق البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على عزل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وذلك عقب أن أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مطلع الأسبوع أنه يريد تغييره خلال عملية تغيير للقيادة خلال وقت الحرب.

وكانت أغلبية كبيرة من النواب قد صوتت لصالح الإطاحة بريزنيكوف، كما كان متوقعا. وتولى ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021.

وكان زيلينسكي قد قال أمس الأول الأحد إن هناك حاجة "لأساليب جديدة" في وزارة الدفاع.

ويتردد أن الفضائح المتعلقة بالمشتريات العسكرية والرشاوى في مكاتب التجنيد من العوامل التي أدت لعزل ريزنيكوف. ونفى ريزنيكوف ارتكابه أي خطأ.