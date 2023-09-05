سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 2210 جنيهات، عند نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات أمس، وفقا لموقع الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، استقر سعر جرام عيار 24 مسجلا 2526 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 1894 جنيها.

وثبت سعر الجنيه الذهب عند 17680 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب تزامنا مع صعود مؤشر الدولار، على الرغم من زيادة التوقعات بشأن انتهاء الفيدرالي الأمريكي من فترة التشديد النقدي.

هبط السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.39% مسجلا 1935 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.26% مسجلة 1961 دولارا للأوقية.

أضهرت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس، الصادرة يوم الجمعة الماضية إلى 3.7% مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى استقرارها عند 3.5%.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي فترة التشديد النقدي، بعد قفزة معدل البطالة والنمو المعتدل للأجور، وفقا لوكالات.