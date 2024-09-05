وزارة الخارجية الإسرائيلية: لم يصب أي من العاملين في حادث ميونخ

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه لم يصب أي من موظفيها، بعد إطلاق طلقات نارية بالقرب من القنصلية الإسرائيلية العامة في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن القنصلية كانت تشهد حفل تأبين لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة 11 إسرائيليا خلال دورة الألعاب الأولمبية 1972.

وأكدت شرطة ميونخ عبر منصة " اكس" أن رجال الشرطة أطلقوا النار على " شخص مشتبه به" في وقت سابق من اليوم الخميس.

وتم لاحقا الإعلان عن مقتل مسلح بعد إطلاق النار عليه بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونخ.