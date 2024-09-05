أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عائلات المحتجزين وضعت 27 تابوتا في وسط تل أبيب بعدد الأسرى القتلى في غزة، وذلك في مسيرة لأهالي الأسرى تطالب بصفقة تبادل فورية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف نتنياهو، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، بإشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية".

ويأتي ذلك فيما يخشى نتنياهو تهديدات وزرائه بإسقاط الحكومة في حال قبول أي مقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، يصرّ نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية ورفض الانسحاب من المناطق الحدودية في جنوب القطاع ووسطه، بينما تصر حركة حماس على إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.