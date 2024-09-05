 البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الدولية يصل لـ46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 - بوابة الشروق
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البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الدولية يصل لـ46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024


نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:27 م

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لديه إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 ، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو ، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

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