وزير الطيران: معرض مصر الدولي للطيران والفضاء حقق نجاحا غير متوقع قبل انطلاقه

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، والذي يقام بمطار العلمين الدولي؛ "يبرز قدرات وإمكانات مصر باعتبارها دولة كبرى في مجال الطيران".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" مساء الخميس، أن المعرض يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة النقل الجوي المدني والعسكري، وربط الطيران بالسياحة، وتقديم تسهيلات في المطارات من قبل جميع الجهات المعنية مثل الجمارك والداخلية والصحة.

وذكر أن المعرض يمثل منصة دولية تجمع صناع الطيران والمنظمات الدولية في مكان واحد؛ يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات واتفاقيات التفاهم، مضيفا أن المعرض ينجز في ثلاثة أيام ما يستغرق تحقيقه في الظروف العادية عامًا كاملًا.

وأكد أن المعرض حقق نجاحًا غير متوقع قبل انطلاقه، قائلا: "فوجئنا بحجم الطلب على المشاركة فيه، المعرض حقق نجاحا غير متوقع قبل أن يبدأ، وكنا نبارك البداية الموفقة قبل البداية بأسبوع"، مشيرا إلى مشاركة 50 دولة وأكثر من 300 شركة في مختلف مجالات الطيران المدني، منها أنظمة الحاسبات والرقمنة والشحن الجوي.

وأضاف أن تركيز الوزارة كان منصبًا على جذب هذه الشركات، لا سيما وأن النسخة الأولى من المعرض عادة ما تكون مليئة بالتخوفات الشديدة، خاصة وأن نجاحها يؤثر على استدامة النسخ المقبلة.