 تايوان ترحب بزيارة بابا الفاتيكان لمنطقة آسيا.. وتعتزم تكرار دعوته لزيارتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان ترحب بزيارة بابا الفاتيكان لمنطقة آسيا.. وتعتزم تكرار دعوته لزيارتها

تايبيه - د ب ا
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:57 ص

رحبت الحكومة التايوانية ببابا الفاتيكان فرنسيس في منطقة آسيا-المحيط الهاديء اليوم الخميس، وقالت إنها سوف تستمر في دعوته لزيارة البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن وزارة الخارجية أعلنت ذلك ، بعدما بدأ بابا الفاتيكان الاثنين الماضي جولة لمدة 12 يوما في منطقة آسيا-المحيط الهاديء. وسيقطع البابا 33 ألف كيلومتر جوا، حيث سيزور إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إنه يسعدها رؤية بابا الفاتيكان يزور آسيا، ويلتقى بالمواطنين الكاثوليك في القارة.

وأضافت الوزارة أنها على تواصل سلس ومتكرر مع الفاتيكان، كما أنها قد دعت البابا لزيارة تايوان.

وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تستمر في تعزيز التبادل والتعاون الوثيق بين تايوان والفاتيكان.


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