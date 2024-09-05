مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

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تأهل مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي بالم هيلز للإسكواش، لنصف نهائي بطولة مصر الدولية والمقامة على ملاعب “O West” خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري وابالغ مجموع جوائزها 315 آلف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وصعد مصطفى عسل لقبل النهائي بعد فوزه على الإنجليزي المجنس "محمد الشوربجي" بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأخير.

وانسحب "الشوربجي" من اللقاء بعد إصابته وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "عسل" بشوط للاشئ.

ليضرب نجم نادي بالم هيلز موعدًا مع الشقيق الأصغر مروان الشوربجي والذي تغلب على النيوزيلاندي "بول كول" بنتيجة 3-1.

واستهل مصطفى عسل مشواره في البطولة بالفوز على الويلزي "جويل ماكين" بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز على زميله ونجم النادي الأهلي يوسف سليمان في دور الـ16 بنفس النتيجة بسبب انسحاب الأخير للإصابة، وهو ما تكرر مع الإنجليزي المجنس محمد الشوربجي في ربع النهائي.