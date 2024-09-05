سي إن إن: نتنياهو وضع العقبات قبل شهرين وقال لا لصفقة التبادل

نقلت شبكة "سي إن إن"الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع على محادثات وقف إطلاق النار في غزة قوله، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع العقبات قبل شهرين وقال لا لصفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.

وأكد المصدر الإسرائيلي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن مطالب نتنياهو هي المسئولة عن وفاة المحتجزيت الإسرائيليين في غزة.

وأمس، وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مجموعة من الرسائل إلى نتنياهو بشأن ذويهم.

وقالت عائلات الأسرى لرئيس حكومة الاحتلال "توقف عن خلق وهم الدعم والسعي لاستعادة الأسرى بينما تقوم بكل شيء لإفشال الصفقة".

وكانت حركة المقاومة "حماس" نشرت، أمس، فيديو جديد حول مصير المحتجزين الإسرائيليين لديها والحرب على غزة.

وقالت حماس في الفيديو، إن المحتجزين سيعودون عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي، موضحة أنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي سيبقى مصيرهم مجهولا.

وأضافت حماس، أن المحتجزين في غزة يقتلون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن كل يوم يستمر فيه نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا.

ووجهت المقاومة في نهاية الفيديو الذي نشر بثلاث لغات "العربية والعبرية والإنجليزية" كلمة للشعب الإسرائيلي قائلة "القرار لكم".