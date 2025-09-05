قال الدكتور محمود عابدين، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، إن المنظومة تستمع بشكل دوري لآراء المستفيدين وتعمل على الرد على استفساراتهم عبر الخط الساخن (15344) أو من خلال منافذ خدمة المستفيدين داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن متابعة طبية وفحوصات وعلاج على أعلى مستوى، مع إتاحة حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية من بين الجهات المدرجة بقائمة التعاقدات المعتمدة لدى الهيئة، مشيرًا إلى إجراء تحديثات مستمرة لتوسيع دائرة مقدمي الخدمات أمام المستفيدين.

وأكد "عابدين" أنه في حال التأخر عن سداد الاشتراكات، يتيح النظام تقسيط المبالغ المستحقة عبر فرع الهيئة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكات غير القادرين لضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية متكاملة.

وأوضح أن اللجنة الدائمة لتلقي طلبات غير القادرين تختص بفحص الطلبات وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل مجانًا تشمل:

1- القيد العائلي من الأحوال المدنية.

2- صورة الرقم القومي سارية، وصورة شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا.

3- وثائق الوفاة أو الطلاق (إن وجدت).

4- مستندات حضانة الأطفال أو الولاية التعليمية.

5- ما يثبت حصول أو عدم حصول المطلقة على نفقة للأبناء.

6- بيان استهلاك الكهرباء.

7- بيان استهلاك الهاتف الأرضي أو المحمول.

8- عقد إيجار المسكن أو مستند الملكية.

9- بيان ملكية السيارة.

10- بيان ملكية الأراضي الزراعية.

11- البيانات التأمينية للزوجين أو الأبناء.

12- بيان بالراتب للموظفين داخل الأسرة.

13- خطاب يفيد بتمتع الأسرة ببرنامج "تكافل وكرامة" من عدمه.

14- بيان بالمصروفات المدرسية للأبناء.

15- تقارير طبية حديثة (لم يمضِ عليها أكثر من 3 أشهر).

16- إفادة في حالة سجن رب الأسرة توضح سبب السجن ونوع القضية ومدة الحكم.

17- مستند رسمي يوضح امتلاك مقدم الطلب لوحدة سكنية من عدمه.