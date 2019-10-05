مرشح حزب الأرندي الجزائري: أخوض انتخابات الرئاسة ببرنامج واقعي وخطاب مباشر

أكد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ببرنامج انتخابي واقعي وعملي وبخطاب مباشر تجاه المواطنين.

وقال ميهوبي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحزب بالجزائر العاصمة بعد إعلان الحزب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل - إن الحزب شرع في وضع برنامج انتخابي طموح وواقعي وعملي هدفه إعادة الوطن للمواطن وتمكين الجزائر من أن تصبح بلدا ناشئا بفضل استغلال الكفاءات المتواجدة في داخل الوطن وخارجه من أجل تحقيق التطور المطلوب في أقرب وقت.

وأضاف أنه سيراهن خلال حملته الانتخابية على خطاب مباشر ينطلق من المواطن ليصل إلى المواطن، دون الخوض في الماضي والاهتمام أكثر بالانشغالات اليومية للمواطنين، من خلال التركيز على المحاور الأساسية التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب.

وأوضح أن البرنامج سيمس كل القطاعات ويتضمن رؤية جديدة سيتم العمل على تنفيذها سريعا في حال فوزه بالانتخابات..مشيرا إلى أن الحزب يقترح نموذجا تنمويا جديدا للفترة 2020-2025، هدفه تحقيق الأمن بمختلف أبعاده، بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل خلال خمس سنوات.

وأكد ميهوبي، أن نجاح الانتخابات الرئاسية يرتبط بمشاركة قوية للمواطنين لأن الرئيس القادم ينبغي أن يحظى بالشرعية التي يمنحها له الشعب، وقال إن "الشعب أدرك حتمية الذهاب للانتخابات وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انسداد كبير على كل المستويات".

واعتبر أن قيادة الجيش الجزائري تجاوبت مع الإرادة الشعبية التي تطالب بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور وذلك بتكرسيها عن طريق الاقتراع والاحتكام إلى الصندوق.

وردا على الأصوات التي تطالب بإبعاد حزب "الأرندي" من الساحة السياسية، قال ميهوبي إنه يرفض رفضا تاما مصطلح الإقصاء موضحا أنه سيعمل على إبعاده من الحياة السياسية ووصفه بأنه مصطلح قاسي وغير ديمقراطي وغير أخلاقي وأن اللجوء إليه دليل ضعف..موضحا أنه سيحرص خلال الحملة الانتخابية على التحاور مع المواطنين الذين يسعون إلى منعه من عرض برنامجه الانتخابي.

يذكر أن عز الدين ميهوبي (60 عاما) هو كاتب وأديب جزائري وشغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) بين عامي 2008 و2010، ووزير الثقافة بين عامي 2015 و2019، ويشغل حاليا منصب الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية تمثيلا في البرلمان.