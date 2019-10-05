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محافظ سوهاج يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
محمد عبد المجيد
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:21 ص | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:21 ص

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، برقية تهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد .

وجاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".

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