صلاح يغيب عن صراع الحذاء الذهبي و ليفاندوفسكي في الصدارة

أشعل الصراع مبكرًا على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 10 أهداف.

أشعل الصراع مبكرًا على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 10 أهداف.

أشعل الصراع مبكرًا على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 10 أهداف.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول بعد أن كان منافسًا شرسًا في الفترة الأخيرة وبالتحديد آخر نسختين حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في الفترة الاخيرة بالدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول بعد أن كان منافسًا شرسًا في الفترة الأخيرة وبالتحديد آخر نسختين حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في الفترة الاخيرة بالدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول بعد أن كان منافسًا شرسًا في الفترة الأخيرة وبالتحديد آخر نسختين حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في الفترة الاخيرة بالدوري الإنجليزي.