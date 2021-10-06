قال أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن الجالية المصرية في السعودية تعد الأكبر في العالم، لافتًا إلى أن عدد المصريين المقيمين بشكل نظامي في المملكة 1.7 مليون.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أكبر جالية سعودية خارج المملكة موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين أكثر من نصف مليون في مصر.



وذكر أن مجموع الجاليتين يماثل سكان دولة متوسطة الحجم وهو ما يجعل العلاقات لها خصوصية كبيرة والتنسيق في كل المجالات هام، موضحًا أن مصر لديها قنصليتين في المملكة تقومان بدور كبير.



وأعرب عن تقديره لوجود بعض المعوقات والمشكلات التي تواجه أبناء الجالية تستمع القنصلية إليها وتعمل جاهدة لحلها، قائلًا إن هناك توجيهًا من القيادة السياسية ووزارة الخارجية برعاية أبناء الجالية لتذليل أية مشكلات وتوفير الخدمة اللائقة واستخراج الأوراق الرسمية.



وأرجع بعض التأخير في استخراج الأوراق إلى اضطراب الطيران خلال جائحة كورونا، متابعًا: «تدريجيًا نبدأ التعاون لتذليل العقبات واستصدار الأوراق، والأمور في طريقها للحل النهائي».



وعن معرض الرياض الدولي للكتاب، وصفه بأنه منارة في المشهد الثقافي العربي لأنه يضم عددًا كبيرًا من الناشرين يصل إلى ألف وتشارك به حوالي 30 دولة، ذاكرًا أن أكثر من 200 ناشر مصري يشاركون في المعرض.



وتابع أن افتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للجناح المصري له أثر كبير في مشاركة عدد كبير من الناشرين وإقبال عدد كبير من الجالية المصرية، مختتمًا أن الإقبال على شراء الكتب يعكس شغف القارئ العربي ووعيه بالقراءة التي تعد أداة هامة لإثراء الفكر وتطوره.