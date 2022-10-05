النائب العام يلتقي وفد هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان

التقى المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام، اليوم الأربعاء، بوفدِ هيئة الادعاء العام بسلطنة عُمان برئاسة كلٌّ مِن المستشار محمد بن عبد الله النبهاني مساعد المدعي العام لسلطنة عمان والمكلف بإدارة التفتيش، ورئيس لجنة التدريب، والمستشارة ميساء بنت زهران الرقيشيه مساعد المدعي العام لسلطنة عمان مديرة دائرة التعاون الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية المتخصصة المنعقدة للوفد بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامّة.

ورحَّب النائب العام بالوفد، ونقل تحياته إلى المدعي العام بالسلطنة المستشار نصر بن خميس الصواعي، مثمنًا دور الادعاء العام بالسلطنة في مكافحة الجريمة بشتَّى صورها، ومعربًا عن تطلعِهِ إلى لقاء مرتقب بالمدعي العام لسلطنة عمان على هامش القمة المقبلة لجمعية النواب العموم العرب، والتي يرأسها في المملكة العربية السعودية، لما يمثله ذلك الحدث القضائي من أهمية بالغة في تبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات بين هيئات الادعاء العام العربية، وهو الدور الذي تُولِيه مصرُ أهميّةً شديدةً انطلاقًا من دورها تجاه القضايا الدولية.

وقدّم مساعدا المدعي العام لسلطنة عمان -رئيسا الوفد- تحيتَهُم وتحيَّةَ المدعي العام للسلطنة المستشار نصر بن خميس الصواعي إلى المستشار النائب العام المصري، وأشادا بما لاقاه الوفد من حفاوةِ الاستقبال، وحسنِ التنظيم، وحجمِ الاستفادة التي تلقوها خلالها، ما يعكسُ التطور الذي حققته النيابة العامة على مدار السنوات الأخيرة على المستوى الفني، وهو ما لمسوهُ من خلال البرنامج التدريبيِّ، ومدى تماشيه مع متطلبات العمل القضائي لدى الهيئة بالسلطنة.

واستمع النائب العام - خلالَ اللقاء - لآراء وتعليقات الوفد على الدورة، ومدى انعكاس ما تلقوه على مسيرة عملهم.