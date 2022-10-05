سفير روسيا بأمريكا: ندعو واشنطن لوقف أعمالها الاستفزازية التي قد تؤدي إلى أخطر العواقب

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قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن قرار الولايات المتحدة مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤكد وضعها كطرف مشارك في الصراع.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله فى بيان: "قرار الإدارة مواصلة ضخ الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف يؤكد فحسب وضع واشنطن بأنها طرف في الصراع".

وأضاف: "نتصور أن الأمر يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلدنا الاستراتيجية".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "الإمداد بالمنتجات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لا يترتب عليه إراقة الدماء لفترات طويلة وخسائر جديدة فقط، بل يزيد أيضا من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية".

وذكر: "ندعو واشنطن إلى وقف أعمالها الاستفزازية التي ربما تؤدي إلى أخطر العواقب".

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أمس عن حزمة إضافية من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن الحزمة الجديدة تتضمن أنظمة متحركة لإطلاق صواريخ هيمارس وذخيرة وعربات مدرعة.