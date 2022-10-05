قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن صرف الأدوية بدون روشتة أمر مُجرَّم، وكذا الأمر بالنسبة لإعطاء الحقنة في الصيدلية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على فاجعة وفاة طفلتين بمحافظة الإسكندرية، بعد إعطائهما حقنة مضاد حيوي دون إجراء اختبار حساسية في إحدى الصيدليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "والد الطفلتين كان متخيل اللي واقف في الصيدلية دكتور.. الصيدلي لا يعرف شيئا عن علم الأمراض".

وتابع: "الصيدلي لو طبيب كان تدخل بإجراءات فور إصابة الطفلتين بحساسية.. في الأساس لا يجب لممرضة أن تعطي حقنة بدون طبيب فما بالنا بالصيدليات".

وأشار إلى أن الحقنة تدخل الجسم وتكون لها آثار فورية وقد تودي بحياة الشخص حال إصابته بحساسية.

وأوضح أنه لا يوجد في الطب مثيل أو بديل ويجب الرجوع للطبيب في تلك الحالة، مؤكدا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة تحتم على الصيدلي صرف الدواء بروشتة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.

وبسؤال الأم، قالت إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.

وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.