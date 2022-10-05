السلطات السعودية تحبط محاولات تهريب نحو 66 طنا من المواد المخدرة

أعلنت السلطات السعودية، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية.



وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في المناطق المذكورة، أحبطت محاولات تهريب 64 طنًا و400 كيلوجرام من مادة القات المخدر، وطن و9 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و425620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.



وأشار القريني إلى القبض على مهربي المواد المخدرة وعددهم 135 متهمًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.