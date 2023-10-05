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اليوم.. الحياة تعرض حفل 50 سنة عبور لعلي الحجار


نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 3:52 م

تستمر قناة "الحياة" بالاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث تعرض مساء اليوم حفل المطرب الكبير علي الحجار على خشبة مسرح السامر.

من المقرر أن يغني الحجار خلال الحفل عدد كبير من الأغاني الوطنية سواء له أو لكبار المطربين القدامى.

كما يعرض أيضًا خلال الحفل أوبريت "جيش الشمس" الذي يقص ذكرى العبور العظيم، الذي كتبه ولحنه الموسيقار محمد مصطفى، وقدمه المطربون أميرة أحمد، ووليد حيدر، ونهاد فتحي، ومصطفى النجدي، بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، التابعة للشئون الفنية، وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، الذي صمم الاستعراضات.

يقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وحضره وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

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