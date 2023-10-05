قال تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي أن فريقه غير جاهز بدنيًا لمواجهة الأهلي، مُشيرًا إلى أن الأحمر خصم قوي ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "لم نكن جاهزين من الناحية البدنية، لمواجهة خصم قوي مثل الأهلي، الذي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات قوية وعلى أعلى مستوى، لكنني أشكر لاعبي إنبي على ما قدموه في تلك المباراة.. فمجاراة الأهلي بهذا الشكل يعتبر أمر جيد لنا".

وأضاف: "لا أملك في إنبي مهاجمين غير أحمد أمين أوفا الذي كان عائدًا من الإصابة، وكنت حذرًا على مشاركته، لذلك شارك في الشوط الثاني، والفريق بالكامل غير جاهز بدنيًا".

وتابع: "زياد كمال كان من أفضل لاعبي إنبي لكنه أيضًا كان عائدًا من الإصابة، واستبدلته لأنه لابد من الحذر عن مشاركة اللاعب بعد عودته من الإصابة، حتى يكون جاهزًا للمباريات القادمة بالدوري".

وأتم تامر مصطفى تصريحاته قائلًا: "هدف المباراة الأول جاء من هدية مدافعي إنبي، ولم يكن للأهلي أي فرص أخرى في الشوط الأول سوى تسديدة حسين الشحات، أما في شوط المباراة الثاني فقد امتلكنا الكرة كثيرًا رغم استقبالنا الهدفين".

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر.