وزير الصناعة الياباني الجديد يتفقد محطة فوكوشيما النووية

قام وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو اليوم السبت بتفقد محطة فوكوشيما النووية رقم 1، التي تعرضت لانصهار قلب المفاعل، في شمال شرق اليابان، وذلك للمرة الأولى منذ توليه المنصب في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي اجتماع مع مسؤولي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، التي تمتلك المحطة في محافظة فوكوشيما، طلب موتو من الشركة أن تواصل بشكل منتظم إزالة حطام الوقود النووي من مفاعل رقم 2، حتى لا تسبب قلقا لدى السكان المحليين والأشخاص في مناطق أخرى من اليابان وخارج البلاد بشأن الانتهاء من أعمال تفكيك المحطة التي دمرها زلزال وتسونامي مارس 2011، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية .

وأخبر رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، تومواكي كوباياكاوا، الوزير بأن الشركة عازمة على إحراز تقدم مستمر حيث تهدف إلى الوفاء بمسؤوليتها تجاه فوكوشيما.