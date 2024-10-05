 المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين - بوابة الشروق
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المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 11:47 م

نظم المركز الثقافي الإسلامي بالمسجد الجامع الكبير بمدينتي التابع لوزارة الأوقاف، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من الدارسين، بحضور الدكتور عطيه طه الزلمة عميد المركز، والشيخ محمود محمد الأبيدي،مدير المركز.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أنه تخرج في الدفعة ٤٩ طالبا وطالبة لهذا العام، وتقدم للدراسة لهذا العام ١٥٠ طالبا وطالبة.

وتشهد المراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، إقبالاً سنويًا كبيرًا من الراغبين في تحصيل العلم الشرعي الصحيح من قبل العلماء المختصين الذين ينشرون التعاليم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخرين.

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