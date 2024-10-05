غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد دقائق من إنذار بالإخلاء

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شنّ جيش الاحتلال، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد دقائق من إنذار بإخلاء مبنى في برج البراجنة.

وأصدر جيش الاحتلال، فجر السبت، تحذيرا جديدا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقال جيش الاحتلال في التحذير الموجه للسكان، إنهم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وأنه سيعمل ضدها على المدى الزمني القريب.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت في وقت متأخر من مساء الجمعة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسجلت أيضا غارة على كفركلا.

في حين أعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة، على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.