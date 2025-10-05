لبنانية تحقق حلمها الجامعي بعمر 74 عامًا وتلهم الأجيال في تخرج تاريخي من كلية الفنون التشكيلية

بعمر 74 عاما، اثبتت اللبنانية وفاء ناظر أن العمر ليس حاجزا أمام الطموح، وبثوب التخرج من الجامعة ألهمت الأجيال القادمة، بعدما ثابرت لتحقيق حلمها، ونالت شهادة الإجازة في الفنون التشكيلية.

وشهدت الجامعة اللبنانية في مدينة طرابلس شمال لبنان، الجمعة، حفل تخرّج طلاب كليات الفنون الجميلة والعمارة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.

-أجمل يوم في حياتها

قصة وفاء خطفت الأضواء عندما صعدت إلى المنصة لتسلم شهادتها، فامتزجت دموع الفرح بتصفيق الحضور والطلاب والأساتذة، الذين رأوا فيها نموذجا للإصرار والإيمان بقدرة الإنسان على التعلم والتجدد مهما كان عمره.

حب وفاء للفن والرسم رافقها منذ الصغر، وبعد عقود وجدت في الجامعة اللبنانية بيتا حقيقيا لاحتضان موهبتها واحترافها، فجلست على مقاعد الدراسة بين طلاب يصغرونها بأكثر من نصف قرن وأصغر من عمر أحفادها.

وقالت ناظر للأناضول، إن "هذا أجمل يوم بالنسبة لي، كان هذا حلما من الصغر، إلا أنني تزوجت بعمر صغير قبيل دخولي الجامعة ورزقت بـ4 أولاد جميعهم تعملوا وتخرجوا من الجامعات، لكنني أصريت على تحقيق حلمي".

وأضافت: "قررت أن أكمل حلمي، وعدت إلى مقاعد الدراسة، فدرست العلوم الاجتماعية، ومن ثم الفنون والرسم، وبالنسبة لي العلم هو رسالة لا ترتبط بعمر طالما لدى الإنسان الموهبة وحب المعرفة، وسأستمر في طلب العلم طالما أنا على قيد الحياة".

-حدث تاريخي للجامعة

أما ابنتها ريما فقالت للأناضول، إنها "فخورة جدا بأن والدتها تخرجت بهذا العمر"، مشيرة إلى أنها "ثابرت وأمضت وقتا مع طلاب يصغرونها بـ 5 عقود، وكانت تريد تحقيق هذا الحلم منذ 30 عاما وهذا ما فعلته".

بدوره، قال مدير كلية الفنون في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام عبيد للأناضول، إن "تخريج الطلاب هذه السنة له خصوصية لأنه أول مرة منذ تأسيس الجامعة اللبنانية، تتخرج طالبة بعمر 74 سنة".

وأضاف: "وفاء ناظر أصرت أن تكمل دراستها وأن تكون نموذجا لغيرها من الطلبة، وكانت مثابرة، واليوم نفتخر أنها تخرجت مبدعة وفنانة تشكيلية من كلية الفنون والعمارة".