فحص 1636 مواطنًا في قافلة طبية بالمجان ضمن المبادرات الرئاسية بالشرقية

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة في مركز الحي الـ15 التابع للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مدار اليومين الماضيين، تم خلالها تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 1636 مواطنا من أهالي المدينة، ضمن المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وحياة كريمة و100 يوم صحة.

أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة ضمت 11 عيادة شاملة و10 عيادات بتخصصات طبية رئيسية، شملت عيادات أمراض الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة، والرمد والأسنان، فيما تم تخصيص عيادتين للأطفال لضمان تغطية كل احتياجات المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

أشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه خلال يومي القافلة تم توقيع الكشف المجاني على 1636 مواطنا وصرف العلاج لهم، فيما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.