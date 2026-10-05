يستضيف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تتضمن عرض مجموعة أفلام "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويعقب عرض الأفلام لقاء مفتوح مع الجمهور لمناقشة الأعمال، والتعريف ببطولات عدد من القادة والجنرالات الذين شاركوا في معارك أكتوبر، وما قدموه خلال الحرب.

وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، بمقر المركز في 36 شارع شريف بالقاهرة، فيما يفتح المركز أبوابه للجمهور مجانا.