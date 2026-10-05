افتتاح الدورة الأولى لمعرض شلاتين لكتاب الطفل بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، افتتح المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، فعاليات الدورة الأولى لمعرض شلاتين لكتاب الطفل، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والتعليمية ودور النشر، وذلك بحضور اللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وأحمد خشبة، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية المقدمة للأطفال، ووصول الكتاب والأنشطة الإبداعية والتوعوية إلى الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما أطفال المحافظات الحدودية، بما يسهم في إتاحة فرص متكافئة أمامهم لاكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وشهدت الدورة الأولى مشاركة عدد من قطاعات ومؤسسات وزارة الثقافة والجهات الثقافية والتعليمية، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمركز القومي للترجمة، إلى جانب جامعة القاهرة، ودار المعارف، ودار الهلال، ومؤسسة الأهرام، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتقدم الجهات المشاركة مجموعة متنوعة من إصداراتها المتخصصة والمحتوى الموجه للأطفال والناشئة، كما تقدم حزمة متنوعة من الأنشطة الموجهة إلى الأطفال وأسرهم، تجمع بين المعرفة والترفيه والتوعية والحماية، بما يتناسب مع احتياجاتهم، فضلاً عن تنظيم ندوات ولقاءات مع الأطفال، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم التعبير عن أنفسهم والمشاركة والحوار.

وفي إطار الاهتمام بالجانب التعليمي، أهدت دار نهضة مصر أبناء مدينة شلاتين مجموعة الكتب التعليمية الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة، في خطوة تستهدف دعم الطلاب وتوفير مصادر تعليمية تساعدهم على مواصلة دراستهم وتعزيز فرص حصولهم على المعرفة.

ويعكس تنظيم المعرض للمرة الأولى في شلاتين توجهًا نحو توسيع نطاق الفعاليات الثقافية وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، مع منح أبناء المحافظات الحدودية نصيبًا أكبر من الأنشطة الثقافية والمعرفية، وربطهم بصورة مباشرة بالمؤسسات الثقافية ودور النشر.

وتأتي الدورة الأولى لمعرض شلاتين لكتاب الطفل كإضافة جديدة إلى خريطة معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتأكيدًا على أهمية وصول المنتج الثقافي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية، بما يدعم مفهوم العدالة الثقافية، ويعزز حضور الكتاب والقراءة في المجتمع.