أعلنت جامعة العاصمة تفاصيل مشاركتها في مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال 2026»، التي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة جامعات مصرية ومئات المشروعات الريادية، لتؤكد الجامعة حضور طلابها القوي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، وبإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة العاصمة، والمشرف الأكاديمي لمجتمع رالي لريادة الاعمال بجامعة العاصمة.

وتمكنت 6 فرق من جامعة العاصمة من الفوز بتمويلات واستثمارات بإجمالي 375 ألف جنيه مقدمة من جهات مانحة محلية ودولية، في إنجاز يعكس تنوع الأفكار الابتكارية التي يقدمها طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو.

وجاءت المشروعات الفائزة لتقدم حلولًا مبتكرة في مجالات متنوعة، شملت التكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والتصنيع المحلي، والصحة، والسلامة والإنقاذ، وذلك من خلال:

• EcoExtracts

مشروع لإنتاج مستخلصات طبيعية متخصصة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، باستخدام مكونات نباتية توفر بديلًا أكثر أمانًا وصداقة للبيئة.

• BioSilkNova

مشروع لإنتاج البروتينات والمواد الحيوية المستدامة من خيوط الحرير.

• BioSpark

منصة محتوى عربي تعمل على تبسيط مفاهيم التكنولوجيا الحيوية وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية والابتكار.

• Tashkeel

منصة رقمية للتصنيع المحلي تربط العملاء والمصممين بورش التصنيع المختلفة، مع توظيف الهوية العربية في التصميم والإنتاج.

SitX

سترة ذكية لتحسين وضعية الظهر، تعتمد على مستشعرات دقيقة وتنبيهات اهتزازية، إلى جانب وسادة هوائية ذكية وتطبيق لمتابعة تطور وضعية الجسم.

Najda

سترة نجاة ذكية لتعزيز فرص الإنقاذ في حالات فقدان الأشخاص في البحر، من خلال تقنيات تتبع الموقع ومراقبة العلامات الحيوية واكتشاف الغمر والاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار منافسات «رالي مصر لريادة الأعمال» التي شهدت هذا العام مشاركة 41 جامعة و 750 مشروعًا، بما يعكس حجم المنافسة التي خاضتها فرق جامعة العاصمة للوصول إلى الفوز والتمويل.

ويؤكد فوز الفرق الستة حرص جامعة العاصمة على توفير بيئة داعمة للابتكار، من خلال مكتب الحاضنات التكنولوجية وبرامج الاحتضان والتدريب والإرشاد، بما يساعد الطلاب على الانتقال بأفكارهم من مرحلة الابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة والاستثمار. وقد واصلت الجامعة خلال العام دعم فرق ومشروعات طلابية ضمن منظومة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.

وتتقدم جامعة العاصمة بخالص التهنئة للفرق الفائزة وطلابها ومشرفيهم، متمنية لهم مواصلة النجاح والتطوير، وتحويل هذه الأفكار الواعدة إلى مشروعات مؤثرة تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.