تفاصيل حفل عفاف راضى بالإسكندرية فى ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية

أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، مساء الخميس، الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون التي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بمسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

وقدمت عفاف راضي، خلال الحفل باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها «سلم سلم، غرب الجزيرة "للأخوين رحباني" يمكن على باله، ردوا السلام، يا وابور الساعة ١٢، وحدي، ابعد يا حب،لمين يا قمر، عوج الطاقية، فتن الذي، هوا يا هوا، وبتسأل،هو الطريق، يهديك يرضيك، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة مصر هي أمي».

وأعربت الفنانة القديرة عن سعادتها لجمهور الإسكندرية الذي استقبلها بحفاوة بالغة مرددة "وحشتوني".

وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفرقة الموسيقية موسيقى بهية، ثم قدم نجوم الأوبرا باقة من روائع زمن الفن الجميل منها "العيون السود" أداء الفنانة شروق شريف، و"يا حبيبي قوللي آخرة جرحي آيه"، و"استعراض الزهور" أداء الفنان مصطفى سعد، و"لوسألوك" أداء الفنانة هبة إسماعيل، واختتم الفنان ياسر سعيد الفاصل الأول من الحفل بأغنيتي "أول مرة تحب يا قلبي"

ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "قارئة الفنجان".