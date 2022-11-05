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بايدن مهاجما تويتر: إيلون ماسك اشترى منصة تنشر الأكاذيب حول العالم

وكالات
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 1:34 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 1:34 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعقيبا على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر، إن الأخير اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وسرحت شركة تويتر نصف قوتها العاملة يوم الجمعة، لكنها قالت إن تخفيض العمالة كان على مستوى أقل في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات الكاذبة بعد أن سحب المعلنون التمويل وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى، وفق "رويترز".

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات: "والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.. لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، في وقت سابق، إن بايدن كان واضحا بشأن الحاجة للحد من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة.

وأضافت: "هذا الأمر يمتد إلى تويتر، ويمتد إلى فيسبوك وأي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن ينشر المستخدمون من خلالها معلومات كاذبة".

ووعد ماسك باستعادة حرية التعبير مع منع تويتر من الانحدار إلى "الهاوية"، لكن كبار المعلنين عبّروا منذ أشهر عن مخاوفهم إزاء استحواذه على تويتر.


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