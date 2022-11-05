ستولتنبرج يبحث مع أردوغان الحرب الأوكرانية وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحرب الروسية على أوكرانيا وانضمام فنلندا والسويد إلى التحالف العسكري.

وذكر الناتو في بيان صحفي أن ستولتنبرج أشاد بـ تركيا وأردوغان "للتفاوض بشأن الممر الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".

كانت روسيا قد علقت مشاركتها في صفقة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود مطلع الأسبوع الجاري لكنها انضمت إليها لاحقا يوم الأربعاء الماضي.

وأثنى ستولتنبرج أيضا على تركيا "لدورها التوسط في تبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن دعمها القوي لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس"، حسبما جاء في البيان الصحفي.

وناقش الزعيمان "وضع اللمسات الأخيرة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو" على اعتبار أن تركيا والمجر العضوين المتبقيين في التحالف المؤلف من 30 دولة لم تصدقا بعد على انضمام الدولتين الواقعتين بشمال أوروبا.

ويقوم ستولتنبرج حاليًا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى تركيا والتقى بوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في إسطنبول أمس الخميس وزار نصبا تذكاريا للحرب العالمية الأولى مع وزير الدفاع خلوصي أكار.