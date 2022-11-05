وزير الخارجية السويدي: ستوكهولم ستنأى بنفسها عن أكراد سوريا إرضاءا لتركيا

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، قبيل زيارة رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون إلى تركيا الاسبوع المقبل، إن بلاده سترضي أنقرة عن طريق النأي بنفسها عن الجماعات الكردية في سوريا.

وذكر بيلستروم في مقابلة عبر الإذاعة، اليوم السبت، أن حكومة ستوكهولم لم تعد ترغب في دعم وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي، وفقا لتقرير إذاعة "إس في تي" السويدية.

وبحسب التقرير فالمنظمتان مرتبطتان بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وأوضح بيلستروم أن هذا ليس جيدا للعلاقة بين بلاده وتركيا.

ومن المقرر أن يسافر رئيس الوزراء كريسترسون إلى أنقرة، الثلاثاء المقبل ليقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنهاء عرقلته لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).