مقتل حاخام إسرائيلي في انقلاب دبابة بعد انضمامه لجيش الاحتلال كجندي احتياط

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل حاخام متأثرا بجروح في انقلاب دبابة وذلك بعد انضمامه للجيش كجندي احتياط.



جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، صدر مساء اليوم الأحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قتل، بينما أصيب ضابط بجروح خطيرة، عندما انقلبت دبابة في منطقة شمالية، وقال الجيش إن الجندي ينون فليشمان (31 عاما) توفي في الحادث.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد استدعت 360 ألف فرد كجند احتياط، وذلك في إطار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.



واستدعاء هذا الكم الكبير من الأفراد وضعهم على نحو مفاجئ في أجواء ميدانية ملتهبة في خضم الحرب على قطاع غزة، وسط اعترافات من الداخل الإسرائيلي نفسه بضعف مستوى هؤلاء الأفراد على الصعيد العسكري والقتالي.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.