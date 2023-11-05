متحدث الصحة: لا نتدخل في اختيار حالات المصابين الفلسطينيين القادمة إلى مصر

• عبدالغفار: أبرز الحالات التي وصلت تشمل حروق وبتر وكسور بالعمود الفقري وقاع الجمجمة



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات التي يتم استقبالها من الأشقاء المصابين من غزة يتم تنسيقها من خلال وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وأن الوزارة لا تتدخل نهائيا في اختيار الحالات القادمة الي مصر أو في نوع الاصابة.



وأكد عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أبرز الإصابات التي وصلت إلى مصر ويتم التعامل معها هي حروق وبتر وكسور بالعمود الفقري وقاع الجمجمة، وشظايا انفجار في مقلة العين، وتم توزيع هذه الإصابات المختلفة على المستشفيات المتخصصة لإجراء اللازم.



وأوضح أن فرق الإسعاف الموجودة عند معبر رفح تقوم بفحص المصابين أولا، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم يتم تحويلهم إلى المستشفيات سواء في سيناء أو الإسماعيلية أو بورسعيد، بحسب نوع الإصابة.



وقال إن هناك توجيهات رئاسية بتوفير الرعاية الصحية والطبية والنفسية اللازمة للأشقاء القادمين من غزة، وهذا هو موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، حيث يتم عرض تقرير يومي علي الرئيس عبدالفتاح السيسي بما تم في استقبال المصابين وما تم تقديمه من رعاية لهم.



وأكد أنه تم التأكد على جاهزية الطواقم الطبية في المستشفيات سواء الطواقم الطبية الأساسية أو المتنقلة أو الداعمة والتي يتم طلبها في حالة الحاجة لذلك في محافظة شمال سيناء والمحافظات القريبة من قطاع غزة، وتم زيادة الأطقم الطبية في تلك المستشفيات، وأنه تم تزويد المستشفيات بكوادر طبية علي قدرة عالية من الكفاءة للتعامل مع حالات الطوارئ والضغط في حالة استدعي الأمر ذلك.



ولفت إلى أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة قام بوضع خطة للتعامل مع أي أمراض وبائية قد تصيب الأشقاء في قطاع غزة، نظرا لقطع المياه عنهم منذ فترة طويلة.



وفي سياق آخر، أدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات التي وقعت في 3 نوفمبر بالقرب من مستشفى الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في محافظتي مدينة غزة وشمال غزة. وقالت المنظمة إنه وفقا للتقارير، فإنه في مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تجلي أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.



وأكدت المنظمة أنه وردت تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف لتلفيات، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارا بسيارة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت في وقت سابق نداء للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية للمرضى بكثير إضافةً إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأ.