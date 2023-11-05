قال محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إنّ الإدارة الأمريكية تقود الحرب الراهنة على قطاع غزة، وليس الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأحد، أن إسرائيل هي عبارة عن شأن أمريكي أكثر من كونها شأنا إسرائيليا، وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبات قديمة وحديثة بينها تصريحه الشهير «لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها».



وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في سياق أن إسرائيل أداة للمحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة، ولذلك تقود واشنطن زمام الأمور سواء على الصعيد العسكري وتقديم الدعم اللوجستي أو من خلال الدعم السياسي.



ولفت إلى أنّ الحالة العقائدية الصهيونية تظهر بشكل كبير في توجه الإدارة الأمريكية بشكل أكبر نحو تعميق الحرب في الفترة المقبلة.



ونوه بأنه لا توجد أي رسالة من قِبل الإدارة الأمريكية نحو وقف الحرب الراهنة أو إعلان هدنة إنسانية، لكنها تدعم جيش الاحتلال في مواصلة الحرب التي يشنها على قطاع غزة.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.