قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن قرار إسرائيل قطع علاقتها مع "الأونروا" قد يحرم ملايين الأشخاص من الخدمات المنقذة للحياة.

وأضاف بوريل، على صفحته على موقع "اكس"، اليوم الاثنين، أن المستشفيات الثلاثة التي تعمل جزئيا في شمال غزة مستهدفة بشدة لم تُرَ مثلها في الحروب الحديثة.

وأكد ضرورة إنهاء هذه الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، كما أكد أنه حان الوقت أيضا لإيقاف عنف المستعمرين والتدمير في الضفة الغربية، ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

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