الصحة العالمية: إجلاء 100 مريض ومصاب من غزة غدا

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 مصاب ومريض بينهم أطفال، يعانون من إصابات خطيرة وأمراض مزمنة، سيتم إجلاؤهم من غزة يوم غد الأربعاء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن: «هذه إجراءات مؤقتة، ما طلبناه مرارا هو إجلاء طبي مستدام خارج غزة، إذ ينتظر 12 ألف شخص النقل لتلقي العلاج في الخارج».

وذكر أن المرضى والمصابين «سيسافرون في قافلة عبر معبر كرم أبو سالم»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ396 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 شهيدًا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و391 شهيدا، و102 ألف و347 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.