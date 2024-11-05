أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس أدلى بصوته في مركز الاقتراع بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو.

وبدا أن الروح المعنوية للسيناتور جيدة لدى وصوله كنيسة القديس أنتوني بادوا مع زوجته وأطفالهما.

وبعد الإدلاء بصوته، قال فانس للصحفيين إنه يشعر بالامتنان للذين ذهبوا لرؤية "أحد أعظم التقاليد في الديمقراطية الأمريكية".

وأضاف: "يساورني شعور جيد حيال هذا السباق. شعرت بشعور جيد حيال سباقي قبل عامين عندما أدليت بصوتي من نفس هذا المكان. آمل أن يسير الأمر على نحو جيد للرئيس ترامب ولي كما حدث معي قبل عامين في ولاية أوهايو".